Costa Toscana debutta a Dubai

L’ultima ammiraglia della compagnia italiana, entrata in servizio lo scorso marzo, ha fatto scalo oggi per la prima volta al Dubai Harbour Cruise Terminal, il più moderno terminal crociere della città, inaugurato proprio dal Gruppo Costa nel dicembre 2021. In occasione di questo primo scalo si è tenuto un evento a bordo della nave, al quale hanno preso parte autorità locali ed italiane.

Per tutto l’inverno 2022/23 Costa Toscana offrirà itinerari di una settimana nel Golfo Arabico, con partenza proprio da Dubai. In totale saranno 13 crociere, dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, disponibili anche con il pacchetto “volo+crociera”, che garantisce il massimo della comodità, senza doversi preoccupare del transfer per raggiungere la nave o dei bagagli una volta arrivati in aeroporto.

Sino al 14 gennaio 2023, l’itinerario sarà dedicato a Emirati Arabi e Oman, con soste lunghe, anche di due giorni e una notte, a Dubai, Muscat e Abu Dhabi. Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno. Dal 14 gennaio all’11 marzo, ci sarà il ritorno del Qatar tra le destinazioni visitate dalla nave, che comprenderanno Dubai, Doha, Muscat e Abu Dhabi.

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni per scoprire da un punto di vista unico, con vere e proprie esperienze nel cuore di ogni luogo, queste stupende destinazioni, che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, un tour davvero speciale è il giro in elicottero, che offre un panorama mozzafiato su questa incredibile città. Da non perdere anche il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell’Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno, o una escursione nello spettacolare canyon del Wadi Al Arbeieen, con i suoi laghi e piscine d’acqua scavati tra le montagne colorate dell’Oman. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, un enorme parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure rilassarsi sulla spiaggia esclusiva dell’isola di Al Maya, un vero paradiso terreste a pochi minuti da Abu Dhabi, o visitare il Louvre, capolavoro dell’architettura contemporanea, dove ammirare opere d’arte provenienti da tutto il mondo.

Per gli amanti del golf è disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che combina il meglio del golf con il meglio della crociera, e permetterà di giocare in alcuni dei più bei club del Golfo Arabico durante le soste della nave in porto.

Anche l’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare dall’offerta gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Questi tre chef di fama mondiale faranno scoprire le destinazioni della crociera attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito e spettacolare show, chiamato “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico.

Costa Toscana è una vera e propria “smart city” itinerante, capace di essere alimentata a gas naturale liquefatto e dotata di innovazioni tecnologiche d’avanguardia studiate per ridurre l’impatto ambientale. Gli interni sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany, nato per esaltare e far vivere in un’unica location i colori e le atmosfere di questa meravigliosa regione italiana. Arredamento, illuminazione, tessuti e accessori sono tutti “Made in Italy”, creati da 15 partner altamente rappresentativi dell’eccellenza italiana. L’offerta di bordo si integra perfettamente in questo contesto straordinario: dalla Solemio Spa, alle aree dedicate al divertimento; dai bar tematici, in collaborazione con grandi brand italiani e internazionali, ai 21 tra ristoranti e aree dedicate alla “food experience”. Per il divertimento dei più piccoli ci sono lo Splash AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto, una nuova area dedicata ai videogames, e lo Squok Club.

