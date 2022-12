Gelo e neve nell’entroterra ligure: Trenitalia attiva il “piano ghiaccio”

Posted on

A partire dalle 00.00 del 1 febbraio 2022 saranno sospese le esenzioni del 50 per cento del pedaggio prolungate, in condivisione con le istituzioni territoriali, per il mese di gennaio relativamente ai tratti autostradali maggiormente interessati dal piano di ammodernamento delle infrastrutture in atto sulla rete ligure. La decisione è frutto dell’accordo complessivo con il […]