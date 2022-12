“Costituzione del “Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico”, il 15 dicembre presso la Provincia di Savona la firma del protocollo di intesa”

Si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 17.00 presso la sala Consiliare della Provincia di Savona la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la costituzione del “Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico” che vede coinvolti oltre alla Provincia di Savona: CGIL, CISL, UIL – dai quali nasce la proposta di costituzione del Tavolo – Unione Industriali di Savona, Confcommercio di Savona, Confesercenti Savona, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Savona, Confartigianato di Savona, Lega Cooperative di Savona, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, e il sostegno da parte dei Comuni di Savona, Cairo Montenotte, Albenga, Vado Ligure, Villanova d’Albenga (Amministrazioni individuate nella proposta di impulso dei Sindacati in quanto ospitanti la maggior parte dei siti produttivi industriali di maggiore dimensione, compagine che si è condiviso all’unanimità dovrà essere consolidata e allargata).

La proposta di creazione del Tavolo, avviata dalle Sigle Sindacali Territoriali, arriva alla luce dell’attuale difficile situazione economica, produttiva e sociale del Paese – a causa anche del repentino aumento di costi di materie prime ed energia – e al tempo stesso per dare risalto alle grandi opportunità di sviluppo e di programmazione di progetti strategici che possono essere valorizzati.

L’intesa del Tavolo impegna i differenti soggetti – nel rispetto dei reciproci ruoli e compentenze – a portare a condivisione le linee strategiche di sviluppo del territorio allo scopo di sostenere progetti per un rilancio economico ed occupazionale del Territorio Provinciale, attivare sinergie e fare rete, perseguendo strategie comuni che possano favorire un rilancio territoriale coinvolgendo tutti gli attori locali e per cogliere le migliori opportunità che si presentino in un’ottica coordinata ed efficace, promuovendo un deciso impatto sul tessuto economico, produttivo e sociale del comprensorio savonese.

Informazioni sull'autore del post