Ameglia, entro l’estate 2023 la fine dei lavori di messa in sicurezza della foce del Magra

Si concluderanno entro la prossima estate i lavori del secondo stralcio per la messa in sicurezza idraulica della foce del fiume Magra dal torrente Isolone, sponda sinistra, e dal torrente Canal Grande, sponda destra. Prosegue quindi verso monte l’intervento, già completato a Bocca di Magra per la messa in sicurezza idraulica di località Pantalè, per la realizzazione di arginature per il contenimento della piena centennale lungo la sponda destra e per la ricostruzione delle banchine lungo fiume e il rifacimento del percorso pedonale. I lavori, finanziati con 4 milioni e 450mila euro da fondi regionali, rientrano nel progetto di messa in sicurezza organico della foce del fiume Magra