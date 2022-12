Savona, auto si ribalta: una persona intrappolata nelle lamiere

Posted on

E’ accaduto oggi pomeriggio Non c’è stato nulla da fare per un ciclista che nel pomeriggio di oggi si è accasciato mentre stava pedalando in centro in Via San Giovanni Bosco a Savona. Sul posto sono stati tempestivi i soccorsi dei militi della Croce Bianca di Savona che hanno potuto soltanto constatarne il decesso dell’uomo […]