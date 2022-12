Savona, il programma delle manifestazioni per il Ponte dell’Immacolata

Hanno preso il via le iniziative natalizie del Comune di Savona che fanno

parte del cartellone ‘Christmas is Coming to Town’ e coordinate insieme con le associazioni di categoria (a questo link https://www.comune.savona.it/it/news/1359-il-calendario-delle-iniziative-per-natale-e- capodanno.html il cartellone generale e quello delle iniziative in tutti i quartieri).

Oggi giovedì 8 dicembre, piazza del Popolo sarà protagonista con una speciale installazione green che si attiva pedalando. L’inaugurazione è prevista alle ore 18 presso il palco della piazza recentemente restaurato. La bici-installazione si chiama l’Energia sei tu, perché sarà la pedalata dei cittadini e dei turisti

che si vogliono cimentare ad attivare l’illuminazione di una panchina natalizia. Pedalando per almeno un minuto e trenta secondi comparirà un messaggio natalizio. La panchina illuminata fungerà anche da punto selfie.

Il giorno dopo, venerdì 9 dicembre dalle ore 17, appuntamento al Mercato Civico di via Pietro Giuria con la ‘Festa Natale al Civico’, la musica e l’inaugurazione dell’albero allestito con i pesciolini realizzati dai bambini nei corsi di ceramica degli operatori savonesi Confartigianato.

