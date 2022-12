Arriva Miss Inverno 2022 a Villanova d’Albenga, tutte le concorrenti in gara

Sale l’attesa per la sesta edizione di Miss Inverno, il beauty contest creato nel 2016 da Luca Valentini che quest’anno sarà ospitato per la prima volta nel grande Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga, domenica prossima (11 dicembre) a partire dalle 21.

Dopo lo shooting fotografico di presentazione realizzato nei giorni scorsi per le vie del borgo, all’interno dell’Aeroporto C. Panero di Villanova e nell’Ippodromo dei fiori (le cui immagini sono già disponibili sulla pagina ufficiale Facebook del concorso) ecco tutte le 19 protagoniste della serata che sfileranno alla conquista di una delle 11 fasce in palio e, soprattutto, della corona di Miss Inverno 2022, iniziamo a conoscerle con i relativi numeri di uscita:

Con il numero 1, Jessica Garrido, 30 anni di Alassio, con il 2 Aurora Genua, 17 anni che “giocherà in casa” essendo di Villanova d’Albenga, con il numero 3, Asia Gualco, 18 anni di Albenga, il 4 è di Elena Calce, 33 anni di Arma di Taggia, numero 5 per Gloria Colman, 17 anni di Albenga, 6 Manuela Mintrasti, 21 anni di Savona, 8 Maria Chiara Gallo, 20 anni di Albenga, 9, Giada Salvi, 21 anni in arrivo da Bergamo, 10, Susanna Catellani, 24 anni di San Biagio della Cima (IM), 11, Martina Pesce, 17 anni di Ceriale, 12, Chiara Garbarini, 17 anni di Rapallo, 13, Sara Cavanna, 21 anni di Genova, con il 14 Carlotta Leverato, 23 anni, anche lei di Genova, 15, Ilenia Starita, 23 anni di Alassio, 16, Valentina Bolaffio, 22 anni di Imperia, 17, Marta Merello, 17 anni, di Albenga, 18, Asia Frison, 24 anni, di Imperia, 19, Serena Capacchione, 21 anni di Andora e con il numero 20 Giorgia Caretti, 17 anni di Loano.

Molti anche gli artisti che saliranno sul grande palco di Villanova domenica sera, dalle cantautrici Emma Pescio e Corinna Parodi, al chitarrista Matteo Maffezzoli, i cantautori Maikol Arcarisi e Garibaldi (Simone Alessio), l’uno in arrivo dalla Sicilia con alle spalle uno straordinario successo certificato dagli oltre mezzo milione di ascolti in stream, l’altro reduce dalle ultime fatiche discografiche e cinematografiche, e ancora l’Unione Sportiva Villanovese che proprio quest’anno festeggerà il centinario, oltre ad alcune sorprese “stellari”…

A condurre la serata saranno il patron Luca Valentini, conduttore del programma OnAir su Radio 104, affiancato per il secondo anno consecutivo da Cristina De Stefano, presentatrice, autrice e conduttrice televisiva di Tele Granda (Piemonte) e, per la prima volta dalla giornalista Gloria Cusin.

Acconciature e trucco del salone “Elvira, Idee per la Testa” di Villanova d’Albenga, fotografa ufficiale Veronica Caprarella, che si è occupata anche del servizio fotografico pre-concorso. Service tecnico, Paolo Bianco, effetti speciali Miky Events (Genova), allestimenti floreali a cura di Anna Fiori (Albenga), Official media partner Radio 104, logistica Ivan Bazzani, organizzazione generale LuNa Comunicazione|Eventi.

L’ingresso al Salone dei Fiori sarà possibile a partire dalle ore 20,30 di domenica 11 dicembre ed è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, dopodiché non sarà più possibile accedere per questioni di sicurezza. Il pubblico presente sarà coinvolto direttamente nell’assegnazione della fascia di Miss Inverno Vox Populi mentre le altre fasce in palio verranno decise da una giuria di qualità.

Le fasce di Miss Inverno 2022:

Miss Inverno 2022

Miss Inverno Vox Populi

Miss Inverno Speciale Radio 104

Miss Bellezza Radiosa Stefania Merello

Miss Casual

Miss Eleganza

Miss Fascino

Miss Immagine

Miss Portamento

Miss Rosa d’Inverno

Miss Sorriso

