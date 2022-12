Varazze, riparte la rassegna dedicata ai Presepi locali

Quindici presepi, quindici tappe: torna la rassegna dei presepi dedicata al territorio varazzino. Dall’8 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023. Durante le festività natalizie, le piazze, le chiese e le strade di Varazze diventano una vera e propria esposizione di presepi. In collaborazione con il comune, assessorato alla Cultura e al Patrimonio Storico-Culturale.

Sono talmente tanti che, da anni, si è deciso di unirli in una grande ed unica manifestazione dal nome Presepiando che in effetti potrebbe far pensare sia all’antichissima arte di fare il presepe sia al fatto di girovagare alla ricerca di essi. Un evento a tappe che permette di conoscere, non solo le belle confraternite varazzine, ma quelle delle nostre amate frazioni e ci permette di toccare con mano quante idee, fantasia, passione e arte ci sia dietro delle semplici statuine.

A Casanova (frazione nell’entroterra di Varazze) ci sarà il tradizionale presepe vivente dove si potranno vedere le rappresentazioni di antichi mestieri con assaggi di prodotti tipici e natalizi. Segnaliamo l’antico presepe allestito nel Duomo di Varazze con statuine del famoso maestro scultore Maragliano e un il Presepe “green” in località S. Anna costruito interamente con materiali naturali.

Le tappe dei presepi e gli appuntamenti:

1) Parrocchia di San Nazario Via S. Nazario, 8, 17019 Varazze. Dal 11/12 al 08/01/2023. Tutti i giorni orario di apertura della chiesa;

2) Oratorio di San Rocco – Castagnabuona Via alla Croce, 9, 17019 Varazze. Dal 24/12 al 17/01/2023 Giorni festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Per prenotare visite fuori orario telefonare al n. 3358166059 – 3492880216. Sempre visitabile “U Presepiu in to giardin” nell’intera frazione con appuntamento speciale il 17/12 alle ore 15,00 in collaborazione con i ragazzi dell’ACR della parrocchia di San Nazario che con canti natalizi porteranno gli auguri alla persone più anziane concludendo con una merenda in piazza;

3) Presepe vivente di Casanova presso le fasce di ulivi della Piazza di Casanova il 23/12 e 24/12 dalle ore 20.00 alle ore 24.00;

4) Chiesa dei Frati Cappuccini Via S. Francesco D’Assisi, 11, Varazze. Dalla Messa di Mezzanotte al 02/02/2023 tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

5) Parrocchia di S. Ambrogio Piazza S. Ambrogio, 4, Varazze. Dal 18/12 al 02/02/2023, tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00;

6) Oratorio di S. Giuseppe Piazza S. Ambrogio, 4, Varazze. Dal 24/12 al 08/01/2023 – sabato e festivi;

7) Chiesina Oratorio Salesiano Via S. Francesco D’Assisi, 32, Varazze. Dal 20/12 in orario di apertura dell’edificio religioso;

8) Oratorio di N.S. Assunta Via Montegrappa – Varazze. Dal 17/12 al 08/01/2023. Giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00 e giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

9) Chiesa di S. Donato Via S. Donato, 4, Varazze. Dal 8/12 al 08/01/2023. Per prenotare visite tel al n. 3396507586;

10) Presepe di S. Anna, 17019, Via Emilio Vecchia, 17019 Varazze. Dal 08/12 al 15/01/2023. Sabati e domeniche, festivi e prefestivi dalle 15.00 alle 19.00;

11) Parrocchia della S.S. Annunziata – Pero Via SS. Annunziata, 1 Pero Varazze visite in orario di apertura dell’edificio religioso;

12 Alpicella Piazza Alpicella gruppo presepiale con figurine di Antonio Brilla e Antonio Tambuscio per appuntamento tel. 3335779366;

13) Faje Percorso itinerante per le vie della frazione. La Via dei Presepi 26/12, 01/01/2023, 06/01/2023 dalle 14.00 alle 18,00 07/01/2023 dalle 17.30 in notturna accompagnati dagli Elfi;

14) Oratorio S. Bartolomeo Via Bartolomeo Fazio 5, Varazze. Dal 17/12 al 08/01/2023 Dalle 9.00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 18.30;

15) Convento di S. Domenico Piazza S. Domenico, 5, Varazze. Dalla Messa di Mezzanotte al 02/02/2023 tutti i giorni in orario di apertura dell’edificio religioso.

