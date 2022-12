Savona, i “Birkin Tree” in concerto stasera al Chiabrera

Stasera alle ore 21.00, i Birkin Tree si esibiranno sul palco del Chiabrera per celebrare il quarantesimo anniversario della più famosa band di musica irlandese in Italia.

Durante i loro 40 anni di carriera i Birkin Tree hanno suonato più di 2000 concerti in Italia e in Europa e sono una delle pochissime band continentali a suonare regolarmente in Irlanda. Hanno realizzato sei cd che hanno ottenuto ampio consenso di critica e di pubblico. Si sono esibiti in trasmissioni radiofoniche e televisive per RAI 1, RAI 3, Radio 1, Radio 2, Radio 3, RTS Svizzera ed in Irlanda per RTE e RTE Classic.Nel 2021 si sono esibiti nella prestigiosa rassegna ” I concerti del Quirinale”, concerto trasmesso in diretta da Radio3.

Si sono esibiti con alcuni dei principali musicisti irlandesi come Martin Hayes, Dennis Cahill, Liam O’Flynn, Mick O’Brien, Niamh Parsons, Cyril O’Donoghue, Derek Hickey e Aoife O’Brien.

Il nuovo disco 4.0 segna una pietra miliare nella storia del progetto artistico dei Birkin Tree, che negli anni si è rinnovato sia nella line up sia nei contenuti musicali e ora è saldamente proiettato nel futuro.

I musicisti hanno ulteriormente approfondito lo studio, la ricerca e la riflessione sul linguaggio musicale della musica irlandese. L’amore per la musica irlandese e l’abilità nell’esecuzione creano storie, colori e atmosfere che sottolineano la ricchezza e la profondità di un repertorio musicale senza tempo.

