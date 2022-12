Riconoscimento Agenas e SICS “Innovazioni in Sanità Digitale” con il progetto “Tigullio Luogo di Salute”

Il progetto “Tigullio Luogo di Salute” è stato selezionato da Regione Liguria per rappresentarla a Roma all’iniziativa AGENAS e SICS, editore di Quotidiano Sanità e Popular Science. Grazie a esso la Regione Liguria ha ricevuto il riconoscimento “Innovazioni in Sanità Digitale” che ha premiato 6 realtà che si sono distinte sul territorio per iniziative e progetti innovativi digitali di assistenza territoriale e accesso delle persone alle cure.

L’ecosistema digitale creato da “Tigullio Luogo di Salute” rappresenta uno strumento capace di attuare piani di prevenzione, cura, inclusione sociale e sostegno della comunità con una piena partecipazione dei diversi attori locali, attraverso una connessione veloce e sicura per l’erogazione delle cure a domicilio e nei Punti Salute, che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, fornendo risposte di salute di cui i cittadini hanno bisogno in modo tempestivo.

Informazioni sull'autore del post