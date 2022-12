Presunta ineleggibilità Bucci, presidente Toti: avanti tutta e buon lavoro

“Avanti con Bucci! Accogliamo con grande favore la notizia con cui i magistrati hanno respinto il ricorso sulla presunta ineleggibilità del sindaco di Genova, confermando dunque la legittimità della sua elezione. In questo modo è stato finalmente rigettato il ricorso di chi voleva annullare la volontà degli elettori. Siamo molto soddisfatti ed eravamo sicuri che non potesse andare che in questo modo”. Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, commentando la notizia. “Adesso possiamo dire ancora di più: forza sindaco e buon lavoro”.

Informazioni sull'autore del post