Meteo, prima neve nell’entroterra ligure e pioggia debole sulla costa

La perturbazione che interessa la Liguria sta provocando precipitazioni quasi ovunque. Si tratta in prevalenza di pioggia, ma la neve, come previsto, ha fatto la sua comparsa in molte zone interne anche a quote non particolarmente elevate. Alle 11.30 si segnalano 46 cm a Monte Settepani (1520 metri, nel comune di Osiglia, SV), 17 a Verdeggia (1120 metri nel comune di Triora, IM) 16 a Urbe Vara Superiore (SV), 4 a Valbrevenna Gorra (680 metri d’altezza). Fenomeni nevosi interessano la Val Bormida (a Ferrania e Cairo Montenotte un paio di centimetri), molte zone dell’entroterra savonese, l’entroterra imperiese, la Val d’Aveto, la Valle Stura, ma anche, ad esempio, il passo del Faiallo dove, alle 9.00, risultava un accumulo di una quindicina di centimetri. Le temperature si mantengono basse anche sulla costa, soprattutto sul settore centrale: alle 11.30 4.9 a Savona Istituto Nautico, 7.4 a Genova Centro Funzionale. Per quanto riguarda la pioggia precipitazioni generalmente deboli, solo puntualmente moderate con cumulata massima da inizio evento di 69 millimetri a Carpe Case Garoni (Toirano, Savona). Da segnalare anche i venti, che sono settentrionali moderati o forti con raffiche di burrasca (toccati 80.3 km/h a Marina di Loano). Il mare alla boa di Capo Mele è mosso con temperatura superficiale dell’acqua in calo ed attestata a 17.3°.