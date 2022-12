Maltempo, rinviate le inaugurazioni del luna park di Genova e dell’Albero di Natale di Savona

Posted on

Al Teatro del Casinò Il CantaCairo è un concorso canoro gratuito a scopo benefico, rivolto alle attività in generale che operano in una determinata città. I partecipanti devono essere dilettanti e non professionisti nel campo musicale. Nelle sue 2 prime edizioni, il CantaCairo ha visto come protagoniste le attività di Cairo Montenotte, raggiungendo picchi di […]