ANCI Liguria, varate le nuove commissioni tematiche 2022-2027

La novità del quinquennio 2022-2027 è rappresentata dalla istituzione di due nuove Commissioni di studio: Montagna, importante soprattutto dopo l’approvazione nel marzo scorso della nuova legge, il ddl “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”, che introduce misure per contrastare lo spopolamento delle zone montane e favorire lo sviluppo economico dei territori più periferici; ed Ecosostenibilità, per favorire lo sviluppo di una cultura green e la promozione di buone pratiche ambientali in tuti i Comuni, grandi e piccoli, quanto più necessaria soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti climatici.