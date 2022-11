Borgio Verezzi, auto contro vetrata dell’ufficio postale: nessun ferito

Un’auto ha sfondato la vetrata dell’ufficio postale di Borgio Verezzi. L’incidente, avvenuto per cause da accertare non ha provocato nè vittime nè feriti. Sul posto sono stati immediati i soccorsi medici e l’arrivo dei vigili del fuoco. Il conducente del veicolo di cui ha perso il controllo è stato trasportato per controlli al Santa Corona di Pietra Ligure.