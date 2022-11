Posted on

Arenzano. Attimi di paura questo pomeriggio sulla Via Aurelia quando una moto ha improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente il ragazzo che era alla guida del mezzo si è accorto in tempo del guasto ed ha fatto in tempo a scendere dalla sella e a mettersi in salvo. Sul posto intervento della Municipale e dei Vigili del Fuoco. […]