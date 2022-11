Varazze, il cavalcavia sulla A10 danneggiato irreparabilmente: entro lunedì verrà demolito e sostituito

E’ stato danneggiato in modo irreparabile il cavalcavia sulla A10 nei pressi dell’uscita di Varazze danneggiato ieri sera in un incidente causato da un mezzo pesante durante alcuni lavori di scarificatura e asfaltatura della carreggiata. L’impalcato verrà demolito e sostituito con un ponte provvisorio. La società Autostrade interverrà nel corso del weekend entro lunedì mattina anche per evitare disagi al traffico di inizio settimana. Per evitare la chiusura del tratto tra Celle e Varazze è stato istituito uno scambio di carreggiata che sta temporaneamente tamponando la situazione ma con l’aumento del traffico di lunedì il rischio di una paralisi della circolazione è concreta. Lo ha annunciato il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici.

La protezione civile è pronta ad intervenire in caso di necessità a supporto dei circa 60 residenti di una frazione di Varazze, rimasta parzialmente isolata, attualmente con la possibilità di poter usufruire unicamente di un passaggio pedonale.

“Da monitorare anche la situazione di alcune attività commerciali presenti in zona. Rimane invece chiuso il casello di Celle Ligure in entrata e in uscita” concludono dall’ente regionale.

