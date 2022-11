Tornano a crescere i contagi di COVID in Liguria e con essi la pressione sui reparti ospedalieri. Il San Martino di Genova ha trasformato la Clinica di Medicina d’Urgenza in reparto per positivi al COVID. Il numero degli ospedalizzati nella nostra regione è di oltre 300 unità, un dato allarmante.

