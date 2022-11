Da lunedì banca Carige diventa Bper: ultimi dettagli tecnici prima del grande cambiamento

Ultime ore di “vita” per banca Carige che dal 28 novembre verrà assorbita da Bper diventando proprietà del gruppo emiliano con sede a Modena. Fino a domani i bancomat non erogheranno denaro mentre le casse continue saranno ferme fino a lunedì. Domani tutte le filiali chiuderanno anticipatamente alle 11.30 per l’implementazione degli ultimi dettagli. Il marchio Carige continuerà a rimanere solo per le banche mentre tutto il resto, App comprese, finiranno sotto Bper.

