Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: scuola e lavoro si confrontano

Andora. È tutto pronto per la settima edizione della Festa delle erbe di Rollo, che prenderà il via questo pomeriggio. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Amici della Festa delle erbe e Mustang Entertainment, coinvolgerà il borgo suggestivo arroccato sul mare per una due giorni, trasformandolo in giardino e proponendo prodotti di specialisti eccellenti del […]