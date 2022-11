Orientamenti 2022, il programma della giornata di oggi

È dedicata alla Musica con il Maestro Uto Ughi, ai social media e in particolare all’utilizzo di Tiktok con incontri rivolti sia ai ragazzi che alle famiglie e alle professioni del turismo e della ristorazione la seconda giornata della 27esima edizione del Salone Orientamenti, che prosegue fino a giovedì 17 novembre a Genova ai Magazzini del Cotone.

Ai diversi eventi parteciperanno l’assessore alla Formazione e Orientamento della Regione Liguria Marco Scajola e l’assessore alla Scuola e Università Simona Ferro. A chiusura della giornata, dalle 21, la Notte dei Talenti per celebrare le eccellenze liguri nei diversi campi.

PUNTI STAMPA

11.30 Sala Aliseo – punto stampa dell’assessore regionale alla Scuola e Università Simona Ferro e del commissario straordinario di Aliseo Roberto Dasso per presentare il primo test per l’indagine che Regione Liguria ha commissionato per esplorare il punto di vista dei giovani e individuare buone pratiche e strategie d’intervento per affrontare le sfide dei prossimi anni.

14.00 Area Talk (modulo 9, primo piano) – punto stampa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme agli assessori alla Formazione e Orientamento Marco Scajola e al Lavoro e Turismo Augusto Sartori sul tema ‘obiettivo lavoro: ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel turismo’. Intervengono anche il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Antimo Ponticiello e i referenti della Camera di Commercio di Genova e della Camera di Commercio delle Riviere.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SECONDA GIORNATA

9.00 Sala Maestrale – il Maestro Uto Ughi incontra gli studenti sul tema ‘la Cura del Talento’. Sarà presente l’assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola

9.30 Spazio Mediterraneo – la campionessa olimpica Elisa di Francisca incontra gli studenti e dialoga con Simona Ferro, assessore regionale alla Scuola, Sport e Pari opportunità

11.00 Sala Levante – gli studenti dialogano con Salvatore Borsellino (in video collegamento), fratello di Paolo nell’incontro ‘Lo stato contro la Mafia, 30 anni dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio’.

11.00 sala Grecale – incontro interattivo ‘Impara con Tiktok’ con i rappresentanti della piattaforma e creator per condividere esperienze e approfondimenti insieme agli studenti. Presenti Federico Rognoni, CEO e fondatore di ZedProduction; Giacomo Lev Mannheimer, responsabile Relazioni Istituzionali Sud Europa di TikTok; Biancamaria Cavallini, consigliere segretario Ordine degli Psicologi Liguria e la Redazione Social Regione Liguria quale best practice istituzionale. Sarà presente l’assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola.

18.00 Sala Grecale – fa tappa a Orientamenti ‘Genitori in blue Jeans’ il tour educativo ideato da Fondazione Carolina e TikTok per supportare educatori e famiglie attraverso suggerimenti e spunti concreti per accompagnare gli adolescenti nel percorso on line. Sarà presente l’assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola

19.30 sala Levante – ‘L’altro volto del calcio: le persone dietro il mito’, un incontro dedicato ai ragazzi con i giocatori di Sampdoria, Entella, Genoa e Spezia in cui gli atleti si racconteranno al pubblico

21.00 Sala Maestrale – Notte dei Talenti con la giornalista Martina Maltagliati, l’attore Paolo Kessisoglu, la campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti, Alexia Duranti, diventata tiktoker come ‘Alexiabalexia’ con i video della focaccia genovese dal panificio di famiglia a Genova, l’attrice e influencer Beatrice Scordari, l’ensemble vocale pop Cromosuomi, il cantautore varazzino Emanuele Dabbono, il compositore Fabrizio Lamberti, l’attore e regista Igor Chierici, il cantante Federico Olivieri in arte Olly, il tiktoker musicista missionario Pietro Morello. Interverranno gli assessori alla Formazione e Orientamento Marco Scajola e alla Scuola, Sport e Pari Opportunità Simona Ferro.

