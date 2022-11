Posted on

L’uomo aveva circa settant’anni Un uomo di circa settant’anni è deceduto ieri sera mentre si trovava in una pizzeria. A causare la morte dell’uomo un improvviso malore. Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Bianca ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts