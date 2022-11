Teatro Civico La Spezia. Stagione teatrale/Cartellone 2022/23. Musica d’autore, danza e cabaret per il programma degli spettacoli extra abbonamento

La grande musica italiana d’autore di Angelo Branduardi e Fabio Concato. Il talento di attori quali Paolo Rossi e Maurizio Lastrico, il genio trasformista di Arturo Brachetti, la verve narrativa di Roberto Mercadini, le voci di Harlem Gospel Choir con il tributo a Nina Simone. Ecco alcuni fra gli appuntamenti clou previsti nel cartellone extra abbonamento 2022/23 del Teatro Civico, presentato stamane in conferenza stampa.

Erano presenti, oltre al Sindaco Pierluigi Peracchini, il neo Direttore artistico del Civico Alessandro Maggi e la dirigente dei Servizi Culturali Rosanna Ghirri.

Si tratta di una serie di spettacoli volti a rendere il più possibile esaustiva l’offerta per il pubblico spezzino e non solo. Ancora prosa, con tanti comici, ma anche danza e musica con nomi di rilievo che andranno ad ampliare il programma, garantendo alla città la possibilità di scegliere entro una gamma diversificata di proposte, all’insegna di un numero di aperture di sipario che accompagni in modo importante le serate di chi desideri trascorrere qualche ora partecipando agli eventi dal vivo.

“Un cartellone extrastagione con grandi nomi, puntiamo a un pubblico eclettico – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Musica d’autore, danza e cabaret che avrà, fra i nomi clou, Branduardi, Rossi, Brachetti, Angioni, Mercadini, Harlem Gospel Choir. Il Teatro Civico sta offrendo il meglio di sé in questi anni, e sono sicuro che la risposta dal pubblico sarà importante”

“Tante sono le idee in cantiere – afferma Alessandro Maggi – siamo al lavoro per tradurre in atto sempre di più le potenzialità di questo luogo così essenziale per La Spezia. Ho cominciato in questi giorni a lavorare con entusiasmo dopo la nomina a direttore artistico, al servizio della città e con l’auspicio di costruire una progettualità di qualità che sia motore culturale per gli appassionati del teatro e dello spettacolo dal vivo di tutti i gusti e di tutte le generazioni”.

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 21

Gamp Srl

HARLEM GOSPEL CHOIR

with a Special Tribute to Nina Simone

produzione: VignaPR in collaborazione con Imarts

È il più famoso coro gospel d’America, uno dei più celebri in tutto il mondo e uno dei più longevi, da più di 30 anni sulle scene: fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King, l’Harlem Gospel Choir è formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di Harlem e di New York.

A dicembre tornano sui palchi dei principali teatri italiani per uno straordinario tour natalizio. Il nuovo show li vedrà cantare i più famosi brani della tradizione gospel, da Oh Happy Day ad Amazing Grace, alternati a brani gospel contemporanei, jazz e blues, con qualche incursione nel pop, cercando di unire i popoli e le nazioni, che diventano parte integrante delle loro entusiasmanti performance dal vivo: le loro canzoni arrivano sin nel profondo dell’anima di chi le ascolta, diffondendo un messaggio di gioia e speranza. Ci sarà anche un emozionante tributo a Nina Simone, icona della musica americana che, tramite il suo talento, ha trasmesso messaggi di liberazione, passione ed amore

Ingresso (prevendita inclusa):

platea Gold (file 1-10): € 44,85

platea: € 41,40

barcaccia, galleria e palchi: € 35,65

Martedì 20 dicembre 2022 ore 21

Società dei Concerti ETS

Orchestra A.C.I.M. in

UN MAESTRO DEL NOSTRO TEMPO: OMAGGIO A FRANCO BATTIATO

con Claudio Barone, Marco Gianardi, Andrea Foce, Graziano De Antoni, Pino Nastasi, Emiliano Bagnato, Valter Bono, Gianpiero Cocconi,

con la partecipazione di Ilaria Biagini, Valentina Pira, Elisa Romano, Coro S.Leonardo di S.Stefano Magra, Gruppo Autonomo Suonatori (G.A.S.) e Giordano Casiraghi

musiche di Franco Battiato.

Il Teatro Civico ospita un concerto tributo a Franco Battiato, scomparso nel maggio 2021, uno dei più colti e raffinati artisti italiani. L’evento, sotto l’egida della Società dei Concerti, è organizzato da A.C.I.M. con la direzione artistica di Claudio Barone, già promotore di omaggi ad autori e cantautori italiani.

Oltre all’esecuzione di brani che vanno dalla prima versione del Battiato sperimentale ai grandi successi degli album seguenti e alle collaborazioni con Alice, Milva, Giuni Russo, Luca Madonia, Giusto Pio fino al filosofo Manlio Sgalambro, il concerto metterà in luce la descrizione dei testi e di momenti della vita del grande cantautore siciliano grazie anche alla presenza del giornalista e critico musicale Giordano Casiraghi, amico pluridecennale dell’artista oltreché autore del libro Battiato. Incontri

Ingresso:

posto unico numerato: € 15

ridotto CRAL: € 10

ridotto studenti € 5

Giovedì 29 dicembre ore 20.30

Fondazione Teatro Lirico Siciliano

Teatro Nazionale dell’Opera Rumena di Iasi

IL LAGO DEI CIGNI

musiche di: Pëtr Il’ič Čajkovski

coreografie: M. Petipa

Il Corpo di Ballo del Teatro Nazionale dell’ Opera Rumena di Iasi porta in scena uno degli immortali capolavori della storia del balletto del XIX secolo, firmato Marius Petipa. Rappresentato nel 1877 per la prima volta al Teatro Bol’šoj di Mosca, nonostante le musiche di Caikovskij, nell’immediato non ebbe il successo che fu poi raggiunto nel 1894, anno in cui venne messo in scena al Teatro Marijinskij di San Pietroburgo.

Il Lago dei Cigni racconta l’incantevole storia d’amore fra il giovane principe Siegfried e Odette, una creatura ultraterrena trasformata in cigno dal perfido mago Rothbart per aver rifiutato il suo amore.

A far rivivere l’emozione di questo classico dalle atmosfere ovattate il Balletto dell’ Opera di Iasi, una delle più acclamate Compagnie di danza classica che da più di ventiquattro anni compie tournée in tutta Europa. Disegni di luci e scenografie suggestive immergeranno il pubblico in sala nella candida atmosfera del lago dei cigni più famoso del mondo.

Ingresso (prevendita inclusa):

platea, barcaccia, palchi I fila: € 35

ridotto invalidi: € 35 + 1 omaggio

bambini 4/12 anni: € 25

I settore galleria, palchi II fila: € 30

bambini 4/12 anni: € 20

loggione, palchi III fila: € 25

bambini 4/12 anni: € 18

Sabato 31 dicembre 2022 ore 20.30

Società dei Concerti ETS

Orchestra Filarmonica di Lucca in

CONCERTO DI FINE ANNO

direttore: Andrea Colombini

con la partecipazione speciale delle Guardie Scozzesi – The Scots Guard

Le Cornamuse personali del Re d’Inghilterra, membri del reggimento delle Guardie Reali Scozzesi (Scots Guards) in esclusiva nazionale

Solisti: Giovanni Cervelli tenore – Rachel Stellacci e Deborah Vincenti soprani

Musiche di J.Strauss, G.Verdi, G.Puccini e tradizionali

Come di consueto il Teatro Civico festeggia San Silvestro con il Concerto di fine anno. L’Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta dal Maestro Andrea Colombini, celebra la serata con le composizioni dei più famosi protagonisti nazionali e internazionali della musica classica. Gradite ospiti anche le Scots Guards da Buckingham Palace.

L’Orchestra Filarmonica di Lucca è nata nel 2010 e oggi raggruppa più di 80 musicisti che provengono per il 35% da Lucca e per la restante parte da tutta la Toscana. L’Orchestra, che si esibisce sia nel repertorio lirico che in quello sinfonico, spaziando da Johann Sebastian Bach fino alle colonne sonore di John Williams, ha già realizzato 310 ore di programmi televisivi e più di 250 concerti in 11 anni di vita sotto la direzione di Andrea Colombini.

Ingresso: posto unico € 25

Sabato 14 gennaio 2023 ore 21

Società dei Concerti ETS

Leonardo Manera – Claudia Penoni in

VITA POLONIA

di e con Leonardo Manera e Claudia Penoni

produzione: DUEPUNTI s.r.l.

In scena l’irresistibile duo dei polacchi di Zelig. Come in tutte le vere coppie ci sono momenti di distacco, ci sono poi anche quelli in cui ci si riavvicina. Così succede anche a Petrektek e Cripztak, i protagonisti di questo recital dove si riflette e si ride sulla vita di coppia e, soprattutto, sulla difficoltà della vita di coppia. Ma non solo: Manera e la Penoni, oltre a interpretare i “polacchi”, recitano monologhi e propongono anche nuovi personaggi.

Un recital dove i due attori si ritrovano ancora insieme per proporre al pubblico novanta minuti di divertimento e risate non convenzionali ma anche, in alcuni momenti, di poesia.

Ingresso:

posto unico € 10

Giovedì 19 gennaio 2023 ore 21

Artespettacolo Srl

Max Angioni in

MIRACOLATO

di Max Angioni e Alessio Tagliento

regia: Ester Montalto

produzione: Vera srl

Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, approda in teatro con il suo nuovo spettacolo: MIRACOLATO, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano. Prende il via il suo primo, attesissimo, tour nazionale, in cui sarà in scena in tutti i più importanti teatri, con uno spettacolo rivolto al pubblico di ogni età.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo.

Ingresso (prevendita inclusa):

platea, barcaccia, palchi I fila: € 35

I settore galleria, palchi II fila: € 30

II settore galleria, palchi III fila: € 25,30

Mercoledì 1 febbraio 2023 ore 21

Ad Arte Spettacoli Srl

Paolo Rossi in

SCORRETTISSIMO ME

Per un futuro, immenso repertorio

di e con

PAOLO ROSSI

musiche dal vivo: EMANUELE DELL’AQUILA, ALEX ORCIARI, STEFANO BEMBI

produzione: AGIDI Srl

Scorrettissimo me è il nuovo spettacolo di Paolo Rossi che unisce stand up a commedia dell’arte. I contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica, “Mancano solo gli alieni. Gli zombie – precisa Rossi – abbondano già da un po’ e li incontriamo quotidianamente”. Ci sono racconti sulla nuova censura (political corretta), sulla cancellazione della memoria e della cultura, sulla dittatura del pensiero unico, sul virus dell’informazione. Fenomeni che un cantastorie non può fingere di non vedere.

Agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento scenico, Scorrettissimo me ha le caratteristiche di un evento più che di una rappresentazione e si adatta a qualunque luogo voglia ospitare la ‘non replica’, addirittura il teatro propriamente detto. Un teatro d’emergenza? Delirio organizzato? Serata illegale? Teatro di rianimazione? Comunque un teatro di domande.

Ingresso (prevendita inclusa):

platea, barcaccia, palchi I fila: € 30

I galleria, palchi II fila: € 25

II galleria, palchi III fila: € 20

Venerdì 3 marzo 2023 ore 21

Ad Arte Spettacoli Srl

ROBERTO MERCADINI

Orlando Furioso

Narrazione/lettura da Ariosto

Scritto e diretto da Roberto Mercadini

Prodotto da SILLABA

Distribuzione Terry Chegia

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.

“L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate. E, allo stesso tempo, è un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità. È un libro torrenziale, labirintico, cangiante. E per certi versi, si potrebbe dire, impossibile da raccontare: ossia impossibile da intrappolare in una narrazione teatrale. Eppure – afferma Mercadini – la sfida mi attraeva in modo irresistibile. Valeva la pena tentare, secondo me. Valeva la pena rischiare di finire travolti dal torrente, dispersi nel labirinto, abbagliati dalle sue iridescenze. Giudicate voi il risultato”.

Ingresso (prevendita inclusa):

platea, barcaccia, palchi I fila: € 25

I galleria, palchi II fila: € 20

II galleria, palchi III fila: € 16

Giovedì 9 marzo 2023 ore 21

Gamp Srl

Angelo Branduardi in

CONFESSIONI DI UN MALANDRINO

produzione: JM Production

Angelo Branduardi è un caso unico della musica italiana. Dalla storia di San Francesco alle colonne sonore per il cinema, dalle sperimentazioni con l’elettronica alle ballate medievali, con la sua voce e il suo violino ha trasportato il suo pubblico in lungo e in largo nella musica di tutto il mondo. E’ tuttora molto apprezzato in Germania, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera e tanti altri paesi europei ed extraeuropei, come dimostrano ogni anno le sue seguitissime tournèe.

Il suo repertorio musicale si ispira a una tradizione musicale antica, sia nazionale che europea, passione che nasce dai suoi studi sulla musica popolare, barocca e rinascimentale, ciò lo ha reso celebre anche fuori dall’Italia, soprattutto in Germania dove ha portato in tour “La lauda di Francesco”.

Nel corso del tour Confessioni di un malandrino Branduardi eseguirà con la sua fidata band, oltre ad alcune chicche, i brani più conosciuti della sua più che quarantennale carriera, felice connubio di musica e poesia.

Ingresso (prevendita esclusa):

I settore platea: € 35+ pv

II settore platea: € 30 + pv

barcaccia, palchi, galleria: € 25 + pv

loggione: € 20 + pv

Martedì 14 marzo 2023 ore 21

Gamp Srl

ARTURO BRACHETTI in

SOLO

di e con Arturo Brachetti

The legend of quick-change

produzione: Arte Brachetti

Arturo Brachetti, uno dei pochi artisti italiani di livello internazionale, torna in scena a grande richiesta da gennaio 2023 con il tour internazionale di SOLO – The Legend of quick-change. Un vero e proprio assolo del grande performer applaudito in tutta Europa da più di 600.000 spettatori in cinque stagioni e quasi 500 repliche, la maggior parte sold out.

Dopo oltre 40 anni dal suo debutto al Paradis Latin di Parigi, Brachetti è il più grande attore-trasformista del mondo, con una “galleria” di oltre 400 personaggi, di cui è capace di interpretarne 100 in una sola serata. In scena porta la sua vasta esperienza artistica: quick change illusionismo, sand painting, mimo, ombre cinesi, laser… il suo repertorio è in continua evoluzione.

Ingresso (prevendita esclusa):

I settore platea: € 40 + pv

II settore platea: € 35 + pv

barcaccia, palchi, galleria: € 30 + pv

loggione: € 25 + pv

Sabato 1 aprile 2023 ore 21

Gamp Srl

MAURIZIO LASTRICO in

LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CHE ENTRATE

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città. In questo monologo non mancheranno i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

Ingresso (prevendita esclusa):

I settore platea: € 35 + pv

II settore platea: € 30 + pv

barcaccia, palchi, galleria: € 25 + pv

loggione: € 20 + pv

Giovedì 11 maggio 2023 ore 21

Artespettacolo Srl

Fabio Concato in

MUSICO AMBULANTE TOUR 2022-23

Fabio Concato & i Musici in concerto

Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana e ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo dopo oltre 40 anni di carriera.

Sarà l’occasione per ascoltare tanti brani del suo ricco repertorio Domenica bestiale, Fiore di Maggio, Guido piano, Rosalina, Gigi, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 Tutto qua.

Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria).

Ingresso (prevendita inclusa):

platea, barcaccia, palchi I fila: € 38

I settore galleria, palchi II fila: € 33

II settore galleria, palchi III fila: € 28

Biglietti in vendita presso:

Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino)

dal lunedì al sabato ore 8.30/12 – il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19

on line su Vivaticket.com e su Ticketone.it

Info: info@teatrocivico.it

