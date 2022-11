Un bambino di 2 anni è stato trovato morto questa mattina in una comunità di accoglienza per ucraini. A dare l’allarme è stata la madre del bimbo anche lei ospite della struttura. A stroncare la vita del piccolo è stato molto probabilmente un malore. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, il 118 e la Polizia. La Procura ha aperto un fascicolo.

