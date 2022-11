Resta ricoverata in prognosi riservata la 44 enne di Borgio Verezzi coinvolta in un incidente sulla A10, ieri

In merito alle condizioni di salute della donna di 44 anni originaria di Albenga ma residente a Borgio Verezzi, vittima di un incidente stradale in A10 nella giornata di ieri, l’ASL 2 informa che si trova ricoverata presso la Rianimazione dell’ospedale San Paolo di Savona in condizioni stazionarie. La prognosi resta riservata.

