Finale, rissa del 1° novembre: chiusa per 7 giorni una discoteca

Il Questore di Savona ha sospeso per una settimana la licenza a una discoteca di Finale Ligure dopo che lo scorso 1 novembre un ragazzo fu preso a calcio e pugni da altri ragazzi. Il provvedimento è stato adottato in virtù dei “numerosi interventi delle Forze dell’Ordine a seguito di segnalazioni per rissa, liti fra gli avventori, disturbo della quiete pubblica, violazioni amministrative, che hanno fatto emergere una serie di criticità e di problematiche legate alla gestione del locale e ai suoi frequentatori”.

