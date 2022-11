Savona,TPL Linea, incontro con le Segreterie Sindacali sullo stato della procedura di affidamento in house del Servizio di Trasporto Pubblico Locale

Si è svolto oggi nella sede della Provincia di Savona (e in forma mista), l’incontro con le Segreterie Sindacali del Trasporto pubblico locale alla presenza del Presidente Olivieri, il Vice Presidente Molinaro, l’Assessore del Comune di Savona Rossello e dei rappresentanti di UILTRASPORTI, FIT-CISL, FAISA CISAL, FILT CGIL, SIAL COBAS.

L’incontro è stato voluto per dare un aggiornamento dettagliato sullo stato di attuazione delle procedura di affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e anche a seguito della procedura di raffreddamento avviata nei giorni scorsi dalle Segreterie Sindacali, anche a seguito di incontro di conciliazione della settimana scorsa presso la Prefettura di Savona.

Durante la riunione il Presidente Olivieri ha dettagliato lo stato di preparazione della documentazione necessaria al completamento della procedura in corso e in particolare sono stati dati precisi riferimenti del prossimo cronoprogramma che dovrebbe portare entro dicembre alla conclusione dell’affidamento.

La documentazione è in via definitiva ed è già stata anticipata al Sindaco del Comune di Savona anche in previsione di un loro prossimo incontro di dettaglio – e al netto di alcuni dati da parte di TPL ancora da inserire ma prettamente tecnici – indicativamente il Presidente Olivieri conta su un termine di circa 40 giorni di calendario da oggi per la probabile data di Consiglio Provinciale in cui potranno finalmente andare in approvazione i documenti.

Nel frattempo, nell’ottica della massima condivisione da parte dell’Ente e per dare ulteriore definitiva conferma sull’ultimazione documentale in essere, il Presidente ha proposto alle Segreterie Sindacali un ulteriore incontro di aggiornamento che verrà convocato per il prossimo 24 novembre e che potrà essere di maggiore definizione del cronoprogramma in essere.

Dichiara il Presidente Olivieri:

“Il lavoro svolto negli ultimi mesi è stato proficuo e importante, soprattutto e ai fini di valutare tutti gli elementi necessari per arrivare senza intoppi alla definizione ultima di tutti i documenti necessari al completamento della procedura di affidamento.

L’incontro ha voluto dare una risposta concreta alle Segreterie Sindacali, anche a seguito delle procedure di raffreddamento avviate; voglio sottolineare che il procedimento di affidamento è sempre stata una nostra priorità e portarlo a compimento e traguardarne gli obiettivi sarà un grande orgoglio per tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Sono felice che, insieme al progetto in house per il servizio rifiuti, anche il servizio di trasporto pubblico locale sia ormai vicino al traguardo; tenendo conto delle ultime attività da definire, posso contare che arriveremo entro metà dicembre in Consiglio Provinciale per l’approvazione dei documenti, dando così una risposta e un riscontro definitivo alle Nostre Comunità che usufruiscono del Servizio e ai Lavoratori del Comparto.”