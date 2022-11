Meteo, allerta gialla per temporali: le disposizioni del Coc del Comune di Genova

Posted on

“Il via libera da parte del Comune di Genova per il piano del ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente non può che essere una buona notizia. Si tratta infatti di un’opera fondamentale per lo sviluppo dei cantieri, che saranno in grado di realizzare anche navi di ultimissima generazione. Parliamo inoltre di un […]