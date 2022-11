Imperia, il tribunale non li giudica idonei alle cure del bimbo: coppia nigeriana lo rapisce dall’ospedale ma viene fermata

Una coppia di genitori di origine nigeriana a cui il tribunale aveva impedito di portare con sè il bimbo partorito a causa dell’inidoneità dei due alle cure del piccolo, questa mattina ha rapito il neonato all’interno del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Imperia. I dettagli sono in via di accertamento, la notizia è stata lanciata dall’ANSA. Sembrerebbe che i due, una volta entrati in ospedale abbiano chiesto al personale di consegnare il figlio ma al rifiuto motivato dalla decisione del tribunale, la donna ha aggredito un’infermiera entrando nella stanza e portando via il bimbo. Il personale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che hanno rintracciato la coppia alla stazione ferroviaria.

