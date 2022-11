Identificato il conducente del tir che ha investito e ucciso a Ventimiglia un migrante

E’ stato rintracciato a Verona il camionista che lunedì scorso all’altezza della barriera di Ventimiglia sulla A10 ha investito e ucciso un migrante di 19 anni richiedente asilo. Il ragazzo, che voleva raggiungere la Francia, prima di essere travolto si era gettato da un mezzo in corsa finendo per essere investito da un’auto e successivamente dal tir che lo ha agganciato e trascinato per almeno 500 metri. A dare l’allarme per primo è stato un automobilista francese di 56 anni che ha denunciato il primo investimento mentre gli altri due mezzi hanno proseguito la marcia. Il conducente del mezzo pesante, denunciato per omicidio stradale, è stato intercettato sull’A4, all’altezza di Verona e ha dichiarato non di essersi accorto dell’investimento del pedone.

