Esplosione Molini di Triora, Riolfo (Lega): profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei giovani ustionati

“Esplosione nell’appartamento a Molini di Triora per una fuga di gas. Esprimo vicinanza alla famiglia e profondo cordoglio per la scomparsa di uno dei cinque giovani ricoverati presso il Centro Grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi. La scorsa notte il cuore del 21enne di Riva Ligure ha smesso di battere a causa delle gravi complicanze dovute all’estensione delle ustioni, oltre il 60% della superficie corporea. Dei cinque pazienti in ospedale a Genova Sampierdarena tre sono stati estubati e respirano autonomamente e uno risulta stazionario in sala di Rianimazione. Tutti rimangono ricoverati con prognosi riservata”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

