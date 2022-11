Genova, a fuoco un’officina meccanica: intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina agli Erzelli a Genova per un incendio che ha distrutto un’officina meccanica dove all’interno c’erano delle auto. L’intervento è durato circa un’ora. Sono in corso le indagini per risalire alla natura del rogo che fortunatamente non ha provocato feriti o vittime.

