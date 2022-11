Carcare, scrivo insulti alla Municipale sui social: verranno denunciati

Posted on

Vezzi Portio. Probabilmente li stavano tenendo d’occhio e quando i due climber hanno lasciato le loro moto parcheggiate per iniziare l’arrampicata nei pressi di Vezzi Portio, hanno pensato di avere qualche ora di tempo per frugare nei mezzi e rubare qualcosa. Infatti hanno trovato e portato via, oltre ai documenti e delle chiavi, le carte […]