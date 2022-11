Calcio, Sampdoria: Fiorentina, Torino e Lecce per uscire dalla zona retrocessione ma resta il nodo societario

Fiorentina, Torino e Lecce. Sono le tre partite che chiuderanno la prima parte di campionato per la Sampdoria che avrà davanti due mesi di stop per i mondiali in Qatar. Intervallo di tempo in cui si dovrà auspicabilmente compiere il passaggio di proprietà in tempo per intervenire sul mercato e rinforzare una squadra troppo debole per competere per la salvezza. Il calendario mette la Sampdoria davanti a Viola e pugliesi in casa e granata in trasferta. L’obiettivo è centrare la prima vittoria casalinga in campionato per continuare nella faticosissima scalata alla zona salvezza. Il primo avversario sarà la Fiorentina reduce dalla fortunosa vittoria di La Spezia. Proprio la vittoria al “Picco” per i gigliati rappresenta il primo successo esterno stagionale. Stankovic potrebbe ridare fiducia ai giovani Amione e Yepes in campo dal primo minuto con Quagliarella ormai recuperato. Nella Fiorentina sono indisponibili Castrovilli, Sottil e Gonzalez

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Rincon, Villar, Djuricic; Gabbiadini, Caputo. All. Stankovic

FIORENTINA: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikonè, Jovic, Kouamè. All. Italiano

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria: 27 (ultima nel maggio 2022, 4-1)

Pareggi : 23

Vittorie Fiorentina : 13 (ultima nel febbraio 2020, 1-5)

