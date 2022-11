Sono in corso le ricerche del giovane savonese di 24 anni che dallo scorso 17 ottobre ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo, non nuovo a questi allontanamenti, in cura per problemi di salute, è irraggiungibile da quasi 3 settimane. Il padre si è rivolto alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto” per riuscire a rintracciarlo.

