Genova, Francesco Quaglia direttore generale del Galliera.Toti: “Buon lavoro e in bocca al lupo”

“Buon lavoro e in bocca al lupo a Francesco Quaglia, nominato direttore generale dell’ospedale Galliera di Genova. Nel suo ruolo di direttore generale del dipartimento sociosanitario di Regione Liguria si è sempre distinto per competenza e serietà e la sua nomina da direttore dell’ospedale genovese è un meritato riconoscimento della sua grande professionalità. Sappiamo comunque che il suo prezioso apporto non andrà perso ma sarà sempre al servizio della Sanità ligure, attraverso la direzione di un ospedale che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i pazienti genovesi. A lui va un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni in Regione compresi gli ultimi, più difficili, di lotta al Covid dove Quaglia ha sempre lavorato in prima linea”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola sulla nomina di Francesco Quaglia a direttore generale dell’Ospedale Galliera.

Informazioni sull'autore del post