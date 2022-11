Genova, centauro cade da motocicletta: in codice rosso al San Martino

Incidente motociclistico questa mattina a Genova Prà dove un 40 enne è caduto dalla propria moto per cause da accertare. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi medici.

