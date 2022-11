Un alloggio al secondo piano di una palazzina è stato distrutto dalle fiamme questa notte. Sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo divampato per cause da accertare. I residenti e gli inquilini degli appartamenti vicini si sono messi in salvo da soli. Non ci son ostati nè vittime, nè feriti e neppure intossicati.

