Genova, Beppe Costa eletto presidente Palazzo Ducale dal Consiglio direttivo

Sono state approvate dalla Giunta comunale le delibere che prevedono misure straordinarie a sostegno della cittadinanza per far fronte all’emergenza Covid-19. L’emergenza sanitaria tuttora in corso ha determinato una crisi che in breve tempo ha generato gravissime difficoltà al tessuto economico e sociale: molte famiglie si trovano in difficoltà nel far fronte ai pesanti disagi […]