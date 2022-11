Meteo, allerta gialla in Liguria per temporali sul centro-levante

Posted on

Savona. Rapina nel pomeriggio ai danni del supermercato Gulliver di via Doberti nel quartiere Fornaci. Due banditi armati di coltello sono entrati nei locali del punto vendita e hanno minacciato i cassieri. Questi hanno consegnato loro 700 euro. Poi si sono allontanati in sella ad una moto parcheggiata nell’area di sosta comunale nelle immediate vicinanze. […]