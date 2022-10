Andora, presentato il piano di recupero di Borgo Castello

Presentato il piano di recupero e valorizzazione di Borgo Castello ad Andora, selezionato come Progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Gli interventi chiave del progetto sono: il recupero del “Paraxo”, nucleo centrale del Castello, come centro per eventi, mostre, convegni e attività di formazione, nuovo Giardino botanico con anche esperienze virtuali interattive, il p ercorso archeologico e storico con la ricostruzione dei ruderi e la creazione di un tour virtuale in 3D e il p arco agricolo esperienziale, con il recupero delle antiche attività della tradizione rurale e artigianale locale e degli antichi prodotti agricoli.