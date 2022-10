Fabbriche Aperte® 2022 Premiati i 57 vincitori della quindicesima edizione

Venerdi 28 ottobre si è celebrata la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione di Fabbriche Aperte® il progetto che quest’anno ha coinvolto circa 1.200 studenti e li ha condotti all’interno delle aziende savonesi anche se in modalità smart con eventi in streaming nell’ambito dei quali hanno visitato stabilimenti e dialogato in modo dinamico ed interattivo con le aziende.

Collegati in diretta dalle LIM delle loro classi hanno effettuato tour all’interno di reparti di produzione, laboratori, uffici e magazzini, hanno fatto domande e hanno giocato.

La cerimonia , che conclude un percorso di alcuni mesi, si è aperta con i saluti dai rappresentanti dei partner promotori del Progetto:

ANGELO BERLANGIERI – Presidente Unione Industriali di Savona

ALESSANDRO CLAVARINO – Direttore Ufficio Scolastico Provinciale di Savona

ALICE BARBIERI– Referente Progetti Orientamento – Regione Liguria

E’ stato un momento di condivisione finale del lavoro svolto con la premiazione dei vincitori del gioco “Professionisti del futuro” e con la proiezione del TG Fabbriche Aperte® realizzato con glistudenti protagonisti che raccontano il viaggio nelle Fabbriche Savonesi

Il Progettosi èsvolto grazie al sostegno della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, con il contributo dell’ Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, e grazie al supporto della Regione Liguria, nell’ambito del progetto di orientamento “ #Progettiamocilfuturo – fase 2” e della specifica azione “Ragazzi in Azienda” finanziata dal FSE e realizzato da ALFA -Agenzia regionale per la formazione e l’accreditamento.

Ideata da Noisiamofuturo®, nel format originale di gioco più TG realizzato dagli studenti, l’iniziativa si è avvalsa anche del supporto operativo dell’Associazione Giovani per la Scienza e del Consolato Provinciale di Savona della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.

La formula ha portato quest’anno circa di 1.200 ragazzi, 57 classi di 17 Istituti Comprensivi del Savonese, a preparare la visita virtuale presso 24 aziende del territorio, scoprendo produzioni ed eccellenze di ricerca, abbinando l’acquisizione di conoscenza ed informazioni a gioco e competizione.

Gli studenti Savonesi, dopo il percorso Fabbriche Aperte® dichiara di avere le idee un po’ più chiare sulle opportunità occupazionali offerte dal territorio savonese. IL dato emerge dal sondaggio che è stato realizzato nel corso della quindicesima edizione del progetto che si è svolto anche per questa edizione con collegamenti in diretta streaming tra aziende e classi attraverso le LIM garantendo un dialogo interattivo e dinamico.

Le risposte dei ragazzi ci dicono che il 67% degli studenti di seconda media ha già scelto la scuola superiore da frequentare e fra loro il 65% ha scelto una scuola ad indirizzo tecnico scientifico. Confermato anche l’interesse delle ragazze verso questi percorsi con circa il 48% che dichiara di voler proseguire gli studi orientandosi verso professioni scientifiche.

C’è già chiarezza sul tipo di lavoro che i ragazzi vorranno fare da grandi: il 65% ha un’idea abbastanza chiara, mentre tutti gli altri non lo immaginano, anche se la maggior parte di loro dichiara di voler svolgere una professione che innanzitutto piaccia prima di pensare alla retribuzione. In questo senso è netta la percentuale delle ragazze che privilegiano la soddisfazione personale con circa l’80% (contro il 20% dei maschi), dato che ha notevole incremento ogni anno.

Anche in merito alle scelte lavorative le ragazze sono più determinate e puntano a lavori ad alta professionalità e specialistici.

Medici, cuochi, fisioterapisti, vigili del fuoco, insegnanti, restano tra le preferenze dei ragazzi, ma in crescita anche ingegneri, meccanici, programmatori informatici, geometri, tecnici di laboratorio, biologi: le professioni tecniche e professionali conquistano complessivamente oltre il 62% di preferenze fra maschi e femmine.

Tutti concordi (l’82% dei partecipanti) nel ritenere molto interessante la visita alle aziende, soprattutto per le tecnologie applicate (58%).

In enorme crescita anche la consapevolezza che le industrie savonesi siano un cardine dell’economia del territorio, così come dichiarato dall’87% degli intervistati.

Moltissimi studenti durante le visite maturano la consapevolezza che attraverso scienza e nuove tecnologie si incrementi la difesa dell’ambiente che per oltre il 90% dei ragazzi intervistati è una priorità.

Ecco i 17 Istituti comprensivi del territorio partecipanti:

Albenga I, Albenga II, Albisola, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano Boissano, Millesimo, Pietra Ligure, Quiliano, Savona I, Savona II, Savona III, Savona IV, Spotorno, Vado Ligure, Val Varatella e Varazze-Celle.

Le 24 Aziende coinvolte nel progetto sono:

A.D.R – Aziende Dolciarie Riunite S.p.A., ALSTOM, Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale – Rada di Savona e Rada di Vado Ligure, Bitron S.p.A., Cabur S.R.L., Continental BrakesItaly S.r.l., Ente Sistema Edilizia, ESI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., ICOSE S.p.A., Infineum S.r.l., La Filippa S.r.l., Loano Due Village, Noberasco S.p.A., Piaggio Aero Industries S.p.A., Reefer Terminal S.p.A., Semar Electric S.r.l., Tirreno Power S.p.A., TPL Linea S.r.l., Trenitalia S.p.A., Trench Italia S.r.l., Vado Gateway S.p.A., Verallia Italia S.p.A., Vetreria Etrusca S.p.A

Come ogni anno nel corso della cerimonia sono stati premiati i 57 studenti vincitori, uno per classe, del gioco a tappe, “Professionista del futuro”, articolato in due fasi di gioco: quiz sulle aziende di Fabbriche Aperte® e racconto di una giornata di lavoro in azienda in cui lo studente si immagina professionista del futuro.

Ecco i vincitori premiati :

Istituto Comprensivo Denominazione Scuola Classe Studente ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I SCUOLA PRIMO GRADO ALBENGA I “MAMELI – ALIGHIERI” 2 A SOFIA LAURENZANO ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I SCUOLA PRIMO GRADO ALBENGA I “MAMELI – ALIGHIERI” 2 B LORENZO RUARO ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I SCUOLA PRIMO GRADO ALBENGA I “MAMELI – ALIGHIERI” 2 C ELIA CORRADI ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I SCUOLA PRIMO GRADO ALBENGA I “MAMELI – ALIGHIERI” 2 E GIULIA MAZZATESTA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA I SCUOLA PRIMO GRADO ALBENGA I “MAMELI – ALIGHIERI” 2 D GIACOMO DE PALO ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II SCUOLA SECONDARIA DI PRMO GRADO 2 C AICHA BOUNADI ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2 D PAOLO GALLEA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2 A GIULIA BERRA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBENGA II SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2 B CHIARA MONTINA ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE SCUOLA PRIMO GRADO “F. DE ANDRE” 2 CS GRAZIANO ROSO ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE SCUOLA PRIMO GRADO “F. DE ANDRE” 2 BM GIULIA RESCA ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO MONTENOTTE SCUOLA PRIMO GRADO CAIRO MONTENOTTE – ABBA CESARE 2 A GIULIA PARAGINO ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO MONTENOTTE SCUOLA PRIMO GRADO CAIRO MONTENOTTE – ABBA CESARE 2 C ANDREA TESSITORE ISTITUTO COMPRENSIVO CAIRO MONTENOTTE SCUOLA PRIMO GRADO DEGO – SCAURI E.- S.S. CAIRO M. 2 E MARTA ROMANO

ISTITUTO COMPRENSIVO FINALE LIGURE ISTITUTO DI I GRADO AYCARDI GHIGLIERI 2 A ELENA TORTAROLO ISTITUTO COMPRENSIVO FINALE LIGURE ISTITUTO DI I GRADO AYCARDI GHIGLIERI 2 B CAMILLA FRIONE ISTITUTO COMPRENSIVO LOANO BOISSANO SCUOLA MAZZINI – RAMELLA 2 C ALESSANDRA MAGALLES ISTITUTO COMPRENSIVO LOANO BOISSANO SCUOLA MAZZINI – RAMELLA 2 D ANGELICA ROSSI ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO SCUOLA MILLESIMO DEL CARRETTO 2 C MICAELA BIANCO ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO SCUOLA MILLESIMO DEL CARRETTO 2 A CAMILLA BELERIO ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO SCUOLA MILLESIMO DEL CARRETTO 2 B ERIKA LEVRATTO ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO SCUOLA “G.Bertagna” CALIZZANO 2 A REBECCA GARASSINO ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO SCUOLA “S.G.BOSCO” CENGIO 2 A IACOPO IENO ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRA LIGURE SCUOLA SECONDARIA ” C. SBARBARO “ 2 A GIUSEPPE VASSALLO ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRA LIGURE SCUOLA SECONDARIA ” C. SBARBARO “ 2 B MOHAMED SLIEM MATTIA ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRA LIGURE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MARTINI 2 A ELISA FERRARI ISTITUTO COMPRENSIVO PIETRA LIGURE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MARTINI 2 B FRANCESCO MILITO VOLPI ISTITUTO COMPRENSIVO QUILIANO SCUOLA PRIMO GRADO QUILIANO – AI MARTIRI LIBERTA’ 2 A FRANCESCO DEL BUONO ISTITUTO COMPRENSIVO QUILIANO SCUOLA PRIMO GRADO QUILIANO – AI MARTIRI LIBERTA’ 2 B FRANCESCO CAMPO ISTITUTO COMPRENSIVO QUILIANO SCUOLA PRIMO GRADO QUILIANO – AI MARTIRI LIBERTA’ 2 C SARA BASADONNE ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I SCUOLA PRIMO GRADO “PERTINI” 2 ABC MONIA DE SANTIS ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I SCUOLA PRIMO GRADO “PERTINI” 2 B KATERINO XHOKOLA ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I SCUOLA PRIMO GRADO “PERTINI”- PLESSO LAVAGNOLA 2 D NOEMI PASSARINO ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA I SCUOLA PRIMO GRADO “PERTINI”- PLESSO LAVAGNOLA 2 E GIUSTINO TEA ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II SCUOLA SECONDARIA CARANDO 2 A VITTORIA NOLASCO ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA II SCUOLA SECONDARIA CARANDO 2 C GIULIA ACATTE ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III SCUOLA SECONDARIA GUIDOBONO 2 F TULLIA TETI ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III SCUOLA SECONDARIA GUIDOBONO 2 E MELISSA ROMANO MONETTA ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III SCUOLA SECONDARIA GUIDOBONO 2C FRANCESCA BOFFARDI ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III SCUOLA SECONDARIA GUIDOBONO 2 A SERENA MANFREDI ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III SCUOLA SECONDARIA GUIDOBONO 2 B ALICE VARALDO ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA III SCUOLA SECONDARIA GUIDOBONO 2 D GIULIA SIMONE ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV SCUOLA PRIMO GRADO R.L. MONTALCINI 2 D DAVIDE GHO ISTITUTO COMPRENSIVO SAVONA IV SCUOLA PRIMO GRADO R.L. MONTALCINI 2 A ODETTA SARACI ISTITUTO COMPRENSIVO SPOTORNO SCUOLA PRIMO GRADO NOLI 2 B LORENZO LOICHTL ISTITUTO COMPRENSIVO SPOTORNO SCUOLA PRIMO GRADO SPOTORNO – GIOVANNI XXIII 2 C ASIA DEL VECCHIO ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE SCUOLA PRIMO GRADO VADO LIGURE – PETERLIN 2 A MARGHERITA ROSSI ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE SCUOLA PRIMO GRADO VADO LIGURE – PETERLIN 2 B GIULIA GIACOBBE ISTITUTO COMPRENSIVO VADO LIGURE SCUOLA PRIMO GRADO VADO LIGURE – PETERLIN 2 C ISABELLA BRINZO ISTITUTO COMPRENSIVO VAL VARATELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO “E.MONTALE” 2 A Enrico Giacomo ISTITUTO COMPRENSIVO VAL VARATELLA SCUOLA DI PRIMO GRADO “E.MONTALE” 2 B GIANLUCA SALGONI ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE – CELLE SCUOLA PRIMO GRADO ” NELSON MANDELA” 2 B VIRGINIA DALMASSO ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE – CELLE SCUOLA PRIMO GRADO ” NELSON MANDELA” 2 C FILIPPO RIZZO ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE – CELLE SCUOLA PRIMO GRADO ” NELSON MANDELA” 2 A DILETTA GARBARINO ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE – CELLE SCUOLA PRIMO GRADO ” NELSON MANDELA” 2 B GIADA DE CENA ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE – CELLE SCUOLA PRIMO GRADO ” NELSON MANDELA” 2 E GIORGIA CERRUTI ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE – CELLE SCUOLA PRIMO GRADO ” NELSON MANDELA” 2 D GIORGIA SPIENELLI

Informazioni sull'autore del post