Alassio, dal Ministero 1.423.000 euro per il restauro di Villa Friske

Tra le comunicazioni del Consiglio Comunale di oggi è proprio il Sindaco di Alassio, Marco Melgrati ad annunciare una buona notizia: il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il Comune di Alassio è stato ammesso al finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico del dicembre scorso per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

E’ stato quindi accolto il Progetto di Villa Fiske con cui l’Ufficio Tecnico Comunale aveva partecipato al bando, e sarà interamente finanziato dal Ministero dell’Istruzione per un importo di 1.423.200 Euro.

“E’ il frutto di una pianificazione attenta – comunica lo stesso primo cittadino – avviata all’inizio del mandato e che ci sta portando a cambiare il volto di questa città. Obbiettivo che ci eravamo prefissi e che stiamo raggiungendo e per certi versi anche superando. Infatti, proprio il Progetto di Villa Fiske, non è ricompreso nel nostro triennale, perché non potevamo sapere se e come sarebbe stato accolto dal Ministero”.

“Ora dovremo apportare variazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche e al Bilancio – aggiunge Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici – ma soprattutto dare incarico per la progettazione esecutiva della struttura, in modo da poter avviare in tempi rapidi la conferenza dei servizi e andare a gara di appalto. L’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 31 marzo prossimo, pena il decadimento del finanziamento”.

“Una comunicazione in cui speravamo, ma che non era scontata – commenta Fabio Macheda, Assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Alassio – la pratica era infatti indicata con lo stato di riserva nella graduatoria ministeriale. Apprendere che la riserva è stata sciolta significa per Alassio poter completare il disegno del futuro delle proprie strutture scolastiche: un’opera ciclopica frutto di pianificazione, di un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea con me, l’Assessore Invernizzi e l’Assessore Giannotta nonché lo stesso Sindaco e soprattutto l’Ufficio Tecnico Comunale, cui va il merito di aver gestito gare, avvisi, bandi, cantieri ed emergenze. Ci sembrava molto dire che avevamo investito nell’edilizia scolastica e nel futuro delle nuove generazioni 10milioni di Euro, ma la cifra, da qui alla fine del mandato sarà sicuramente molto più ampia”.

Informazioni sull'autore del post