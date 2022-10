Istituto Italiano di tecnologia (IIT): “Stato di agitazione del personale amministrativo e tecnico: è ora di dire basta”

“Si è svolta questa mattina presso il piazzale antistante la sede CHT degli Erzelli dell’Istituto Italiano di Tecnologia, la conferenza stampa organizzata da Flc Cgil e Usb che ha avuto per oggetto lo stato di agitazione del personale tecnico e amministrativo, circa 600 dipendenti su circa 2 mila complessivi.

E’ trascorso ormai un anno da quando il personale dell’Istituto Italiano di Tecnologia è stato chiamato ad eleggere i propri rappresentanti tra i dipendenti tecnici, impiegati e amministrativi”. Lo rendono noto i sindacati.

“Nonostante le loro reiterate richieste di adozione di un CCNL di riferimento, unitamente all’instaurazione di corrette relazioni sindacali, niente è cambiato e da qui la decisione di proclamare lo stato di agitazione del personale.

Durante la conferenza stampa alla quale erano presenti Stefano Boero e Claudio Croci di Flc Cgil, Maurizio Rimassa di Usb e i Rappresentanti dei Dipendenti, sono stati resi noti i contenuti della vertenza e le principali richieste sindacali circa l’adozione di un contratto collettivo di lavoro nel quale tutti gli aspetti che regolano il lavoro dei dipendenti IIT siano frutto di negoziazione basata sulle caratteristiche dell’ente. La Fondazione infatti è uno dei pochi Istituti di Ricerca Italiani ed Europei a non applicare un contratto collettivo ai Dipendenti (al contrario dei Dirigenti).

L’adozione di un CCNL consentirebbe una migliore regolamentazione di tanti fondamentali questioni di organizzazione del lavoro quali il lavoro agile, le politiche salariali, la crescita professionale del personale, la sicurezza sul lavoro, migliore scambio di informazioni e comunicazione”.

“A questi problemi si aggiunge quello della stesura del protocollo sul risparmio energetico, altamente impattante sulla vita dei dipendenti e sul quale non vi è stato alcun confronto sindacale.

Per tutti questi motivi oggi, i dipendenti IIT sono in stato di agitazione e chiedono di fare finalmente un passo avanti verso moderne relazioni sindacali in un istituto d’eccellenza quale è IIT.

Del resto i numeri della Fondazione non giustificano l’arretratezza delle relazioni sindacali e la mancanza di diritti dei dipendenti IIT: 406 progetti in corso, 1293 brevetti, 1911 dipendenti (di cui 600 a Genova), 470 studenti in dottorato 630 ricercatori precari, 570 contratti individuali.

Il progresso scientifico tecnologico non si deve costruire con il sotto inquadramento, la precarietà e l’assenza di valorizzazione dei lavoratori: è ora di dire basta”. hanno concluso.

