Calcio, urlo Samp a Cremona: dopo 11 giornata i blucerchiati vincono la prima gara in campionato

Colley regala una speranza alla Samp: il suo colpo di testa al 78′ regala ai blucerchiati la prima vittoria in campionato dopo 10 giornate in bianco e le consente di rimanere a galla in zona salvezza. I tre punti non bastano a tirar fuori dalla zona retrocessione la squadra di Stankovic ma avvicina significativamente le dirette concorrenti ridando fiato alle speranze di salvezza. La vittoria è arrivata dopo 7 mesi dallo 0-2 di Venezia e si è materializzata al termine di un match brutto, sporco e cattivo in cui in palio c’era la mera sopravvivenza in una stagione lacrimosa come la valle della Salve Regina. Per la Cremonese è notte profondissima e forse l’avventura di Alvini sulla panchina lombarda è arrivata al capolinea ma i grigiorossi devono battersi tre volte il petto per aver sprecato in avvio il calcio di rigore che li avrebbe mandati in vantaggio indirizzando quasi certamente la gara a proprio favore. Invece San Audero para a Dessers il penalty concesso per un pestone di Amione a Okereke dopo soli 4′. La Cremonese gioca con maggior intensità ma non mette nei guai il portiere della Sampdoria la quale impiega un po’ per reagire e trovare la prima conclusione verso Carnesecchi al 39′ firmata da Sabiri. Ancora il portiere blucerchiato è protagonista al 40′ su colpo di testa di Sernicola respinto miracolosamente dal numero uno genovese. Nella ripresa parte ancora bene la Cremonese con Pickel al 52′ innescato da un pasticcio di Colley ma il tiro del giocatore lombardo viene parato da Audero. Tocca a Valeri sfiorare il vantaggio su tiro da fuori favorito da una gaffe di Augello ma per fortuna della Sampdoria il pallone finisce di un niente a lato. Stankovic richiama intorno al 60′ Sabiri e Rincon; dentro Gabbiadini e Yepes ed è proprio Gabbiadini che a freddo si mangia il vantaggio per i suoi solo davanti a Carnesecchi calciando debolmente, la Sampdoria gioca meglio e guadagna metri facendo valere il maggior tasso tecnico: al 67′ Augello di testa a momenti trova il goal dell’anno ma la palla sfiora l’incrocio e va fuori. Al 78′ l’azione della rete: azione manovrata della Sampdoria con Augello che crossa sulla testa di Gabbiadini, autore della sponda vincente per il tap-in del gambiano. La Cremonese si spegne e la Sampdoria gestisce il vantaggio anche nel lungo recupero concesso dall’arbitro.

CREMONESE-SAMPDORIA 0-1

Rete: 78′ Colley

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili (81′ Buonaiuto); Sernicola, Meite (81′ Afena-Gyan), Ascacibar, Pickel (81′ Castagnetti), Valeri (81′ Quagliata); Okereke, Dessers (66′ Ciofani). A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Vazquez, Baez, Ghiglione, Acella, Escalante, Milanese, Tsadjout. Allenatore: Alvini.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Murru (46′ Augello); Rincon (60′ Yepes), Verre (46′ Villar); Pussetto (54′ Leris), Sabiri (60′ Gabbiadini), Djuricic; Caputo. A disposizione: Contini, Conti, Vieira, Murillo, Ferrari, Quagliarella, Trimboli. Allenatore: Stankovic.

Informazioni sull'autore del post