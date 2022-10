Sanremo, ieri sera il via al “Premio Tenco” 45° edizione

E’ partita ieri sera la 45° edizione del PRemio Tenco, la rassegna nazionale della canzone d’autore. La serata è stata aperta da Madame che ha interpretato una versione di “Lontano, Lontano”. Nel corso della serata si sono esibiti: gli A67, Ditonellapiaga, Simona Molinari e il Premio Tenco Gualtiero Bertelli, e Marracash, Targa Tenco 2022 nella categoria “Miglior disco in assoluto” con il suo ultimo album “Noi, loro, gli altri”, uscito a novembre 2021 per Island/Universal Music.

Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata a Ditonellapiaga con l’album Camouflage (Dischi Belli/BMG Italy) che con 51 preferenze, ha avuto la meglio, tra gli altri, anche su Blanco e Ariete. E ancora, “O forse sei tu” (Island Records/Universal Music Italia) scritta da Elisa e Davide Petrella e cantata da Elisa ha ottenuto il maggior numero di voti (53) aggiudicandosi la Targa per la Miglior Canzone, che va agli autori dei brani e non agli interpreti (Elisa, tuttavia, non sarà presente all’Ariston in quanto impegnata nel suo tour europeo).

Petali (BMG Rights Management) di Simona Molinari è risultato l’album più apprezzato per la categoria Interpreti di canzoni (53 voti). Mentre per la targa Miglior album in dialetto, l’opera più apprezzata è stata quella degli ‘A67 (con 54 voti), Jastemma (Squilibri editore).

Per la Targa Tenco Album collettivo a progetto (che premia il produttore) ha ottenuto maggiori consensi The Gathering (Quiet) prodotto da Ferdinando Arnò con 54 voti.

