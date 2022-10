Meteo, allerta gialla per piogge e temporali da questa sera alle 19

Posted on

Buone notizie per i dati dell’occupazione in Liguria, aumentata in un anno (da marzo 2021) di 9000 addetti, sia per quanto riguarda i lavoratori autonomi, sia dipendenti. La Liguria passa da 461.608 occupati nel marzo 2021 agli attuali 470.565 con una variazione positiva del 2%. I dati sono stati forniti dalla Camera di Commercio su […]