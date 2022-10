I Comuni di Altare e Millesimo cercano agenti per la Municipale

E’ stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, uno a Millesimo e l’altro ad Altare, a tempo indeterminato e pieno di istruttore di vigilanza – agente di polizia municipale – categoria giuridica C – posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali. Il termine finale per la presentazione delle domande è lunedì 7 novembre.

La richiesta di ammissione al concorso dovrà pervenire, a pena di esclusione, al comune di Millesimo entro il termine suddetto e potrà essere effettuata in uno dei modi previsti nel bando consultabile sul sito istituzionale del comune di Millesimo.