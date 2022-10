Imperia, la Polizia sequestra droga e hashish: denunciati due ragazzi

La Polizia di Imperia ha sequestrato a due ragazzi (tra cui un minorenne) una confezione di “Wax” il nuovo stupefacente a base di cannabis. La scoperta è stata fatta durante un controllo a cui i due hanno tentato di sottrarsi. Da indagini più approfondite è emerso che il conducente dello scooter su cui viaggiavano era senza patente. La droga è stata rinvenuta successivamente durante una perquisizione domiciliare durante la quale sono state sequestrate anche dosi preconfezionate di cocaina e hashish per oltre 5 grammi, contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, due bilancini elettronici di precisione e una confezione di sostanza steroide anabolizzante, un ormone derivante dal testosterone. I due sono stati denunciati per la normativa sugli stupefacenti, il maggiorenne anche per ricettazione, detenzione di sostanze anabolizzanti, mentre il minorenne è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, ed è stato successivamente affidato ai genitori.

