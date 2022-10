Andora, morte sul lavoro: la Procura ha aperto un fascicolo

Verrà effettuata martedì l’autopsia sulla salma dell’elettricista di 58 anni di Albenga morto in un incidente sul lavoro ieri ad Andora in un cantiere privato travolto dal crollo di un muretto. La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda e sull’eventuale presenza di altre persone.

